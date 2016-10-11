دورة عن السلامة والصحة المهنية بكلية العلوم جامعة القناه

نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية علوم القناه تحت إشراف الدكتور إبراهيم حسين مدير دورة تدريبية عن السلامة و ذلك بالتعاون مع قطاع شئون البيئة و خدمة المجتمع و يحاضر فيها الكيميائى محمد احمد سعيد خبير السلامة و الصحة المهنية بشركة التمساح بالاسماعيلية تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس و إشراف عام الدكتور العربى هندى شندى عميد الكلية و إشراف الدكتورة منى القيصر وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة

وأكد الدكتور العربى هندى شندى عميد كلية العلوم ان الكلية تسعى الى تقديم مصفوفة تدريبية متكاملة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والتواصل مع خريجى الكلية الذين تقلدوا مناصب قيادية فى شركات ومؤسسات سوق العمل

وأشارت الدكتورة منى القيصر وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان هذه الدورة ضمن سلسلة دورات لخطة التدريب بوحدة الجودة بالكلية بالتعاون مع شئون خدمة المجتمع بالكلية وهى ضمن خطة الكلية لتوعية الخريج للتعامل الصحيح مع الأجهزة الكيمائية والكلية ونحن بصدد عمل كتيب معايير الجودة والاعتماد لإجراءات السلامة المهنية للطلاب والخريجين.

كما سيعقد 14 دورة مهنية للأقسام العلمية وهى دورات متنوعة لأعضاء هيئة تدريس عن التخطيط الاستراتيجى وآداب وسلوك المهنة فى العمل الجماعى وكيفية إعداد المشروعات التنافسية والتفكير العلمى والإبداعى ومعايير الجودة فى العملية التعليمية وتوصيف المقررات ونظم الساعات المعتمدة وأساليب تقويم الطلاب وأعمال الدفاع المدنى ودورات أخرى للعاملين وهى دورات عن مبادئ الكمبيوتر واللغة الانجليزية والانترنت وإدارة فريق العمل وإدارة الأعمال وتنمية المهارات الإدارية للعاملين وإدارة الوقت والأزمات وآداب وأخلاقيات المهنة والتخطيط المستقبلى ومهارات إعداد القوائم والتقارير

وأضاف الدكتور إبراهيم حسين مدير وحدة الجودة بالكلية ان الدورات تشمل الطلاب و أعضاء هيئة التدريس والعاملين و سيتم تخصيص دورات للطلاب وهى دورات عن المنظمات الصناعية ومستحضرات التجميل والتدريب على أساسيات تقييم الأثر البيئى للمشروعات ومجسات المياه الجوفية وقياسات الأرصاد الجوية وإعداد الشرائح الهستولجية وإعداد العينات المحفوظة من الأسماك وتحاليل المياه ومصدر جهاز متردد ومستمر وتطوير التطبيقات النقالة والبرمجة والغوص البحرى والتصوير تحت الماء

و حاضر بالدورة الكيميائى محمد احمد خبير السلامة و الصحة المهنية بشركة التمساح عن أساسيات السلامة المهنية و الوقائية للمعامل و سيتم التدريب على قراءة المنشورات الكيميائية و استخدامات جهاز التنفس الصناعى كما سيتم التدريب العملى على الإخلاء و الطوارئ عقب الحريق و الزلازل و الكوارث الطبيعية