مهندس أمريكى يحاول تهريب قطع آثرية داخل حاوية أمتعة شخصية مصدرة إلى أمريكا

احبطت الإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس بالاشتراك مع مباحث موانى بورسعيد عملية تهريب قطعتين أثريتين تعودان للعصر العثمانى كانت مهربة داخل حاوية أمتعة شخصية مصدرة إلى أمريكا.

تلقى اللواء محمد نادر فرحات مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، إخطارا من اللواء عبدالعزيز كمال مدير مباحث الإدارة يفيد بورود معلومات لقسم البحث الجنائى بادارة شرطة موانى بورسعيد أكدتها التحريات السرية مفادها قيام " ايهاب .ك .م .غ " مواليد 1959 مهندس ميكانيكا أمريكى الجنسية مقيم القاهرة بتصدير حاوية حمولة "20" قدم مشمولها أمتعة شخصية الى دولة الولايات المتحدة الامريكية عن طريق غرب بورسعيد البحرى وأضافت التحريات أن مشمول الحاوية مخبأ بداخله منقولات محظور خروجها من البلاد.

على الفور تم تشكيل لجنية امنية جمركية لفحص مشمول الحاوية بحضور " فايزة . ا.ع " مواليد 1984 مستخلصة جمركية مقيمة القاهرة ومفوضة من قبل صاحب الشأن حيث أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط صينية ذات لون فضى مستديرة الشكل عليها زخارف هندسية باسم السلطان عبد الحميد خان تعود إلى العصر العثمانى ووحامل زهور معدنى يعود الى ذات العصر وبالعرض المضبوطات على وحدة المضبوطات الاثرية بالميناء اقرت بان تلك المضبوطات تخضع لقانون حماية الاثار رقم 117.

وبمواجهة المفوضة بإنهاء إجراءات الرسالة بما اسفر عنه الضبط أقرت بصحة الواقعة ونفت علمها بمشمول الحاوية وان المضبوطات مسئولية صاحب الرسالة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.