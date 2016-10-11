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هيلارى كلينتون: ترامب أصر على الهجوم بديلاً من الاعتذار

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هيلارى كلينتون: ترامب أصر على الهجوم بديلاً من الاعتذار هيلارى كلينتون: ترامب أصر على الهجوم بديلاً من الاعتذار

>كتب محمد مصطفى

عقبت المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون، على المناظرة التى جمعتها ليلة أمس مع نظيرها الجمهورى، دونالد ، قائلة "الليلة الماضية استمر ترامب فى الهجوم بدلاً من الاعتذار، وتعلمنا هنا فى أمريكا أن يحترم بعضنا البعض، ومساندة الآخرين، والفخر بتنوعنا".

 

وأضافت، خلال مجموعة من التغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمى على تويتر، هاجمت بها ترامب: "إذا أراد ترامب جعل أمريكا بلدًا عظيمًا مرة أخرى، من الأولى أن يبدأ فى الاعتماد على حديد التسليح الأمريكى فى مشاريعه الإنشائية"، وتعجبت فى تغريدة أخرى من إصرار ترامب خلال المناظرة على ارتفاع الأجور فى أمريكا. 

 

 


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