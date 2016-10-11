ضبط 17 قطعة سلاح نارى و11 قضية مخدرات بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 17 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص، و11 قضية مخدرات.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، اخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات، يفيد ضبط 17 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين بينهم 11 فرد خرطوش إلى جانب عدد من الطلقات النارية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 11 قضية مخدرات عبارة عن 4 قضايا اتجار و7 تعاطى من 678 جرام حشيش و930 قرص مخدر و20 جرام هيروين و20 جرام بانجو و5 جرام افيون.

وتحرر عن الوقائع المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة.