دراسة: السرطان والزهايمر لهما تأثير "وقائى متبادل"

أظهرت دراسة جديدة، وجود رابط وصفه العلماء بأنه "غير مفسر" بين السرطان ومرض الزهايمر يمكن من خلاله وقاية المرضى كبار السن الذين يعانون من أحد هذين المرضين من الإصابة بالآخر.

ووجد العلماء فى مجلس الأبحاث الوطنى الإيطالى أن كبار السن من المصابين بالزهايمر تقل لديهم فرص الإصابة بالسرطان بنسبة 50 بالمائة مقارنة بآخرين فى نفس أعمارهم، بينما تنخفض فرص الإصابة بالزهايمر عند مرضى السرطان بنسبة 35 بالمائة.

وقال العلماء، وفقا لصحيفة /ديلى تلجراف/ البريطانية، إن المرضين مرتبطان بعملية التقدم فى العمر، غير أن السرطان ناجم عن نمو فى الخلايا لا يمكن السيطرة عليه، بينما يتصف الزهايمر بموت الخلايا فى المخ.

وأشار الباحثون إلى أن الارتباط بين المرضين يمكن تفسيره من خلال الجينات التى تزيد من احتمالات ظهور أحد المرضين، لكنها تقلل خطر الإصابة بالآخر فى الوقت نفسه.

وفحص الباحثون سجلات صحية لـ204 آلاف و468 شخصا من سن الستين وما فوق خلال مدة استغرقت ست سنوات، منهم 21 ألفا و451 حالة مصابة بالسرطان وألفان و832 حالة بالزهايمر، ووجدوا أن عددا أقل بكثير من المتوقع أصيب بالمرضين.

وقال القائمون على الدراسة إن عملية التقدم فى العمر قد تقدم أيضا تفسيرا لهذا الأمر، لأنها تعنى توقف العديد من الخلايا عن الانقسام مما يطلق البروتينات المثيرة للالتهابات، وهو ما يقلل خطر السرطان لكنه قد يثير أيضا اضطرابات فى العقل.