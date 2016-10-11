قوات البيشمركة تستعد لتحرير الموصل بمستلزمات الوقاية من الأسلحة الكيمياوية

تسلمت قوات "البيشمركة" الكردية، اليوم الاثنين، مستلزمات الوقاية من الأسلحة الكيمياوية؛ استعدادًا لمعركة تحرير الموصل المرتقبة من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى.

وقال نائب رئيس أركان قوات البيشمركة الكردية، اللواء قارمان شيخ كمال- فى تصريح صحفى- أن وزارة البيشمركة وزعت مستلزمات الوقاية من الأسلحة الكيمياوية على الجنود، الذين أنهوا التدريبات على الحرب الكيماوية وهم باتوا مستعدين لأى حالة طارئة.

واعتبر قارمان، أن مستلزمات الوقاية من الأسلحة الكيمياوية غير كافية، داعيا الحكومة الاتحادية والتحالف الدولى إلى إرسال المزيد منها، تحسبا للمعركة القادمة، لاسيما فى ظل احتمال استخدام تنظيم داعش لأسلحة كيماوية محرمة دوليا.

وتمكنت القوات العراقية من تحرير مركز ناحية "القيارة" جنوب الموصل يوم الخميس 25 أغسطس بمشاركة قطاعات ‫عسكرية من قوات "مكافحة الإرهاب" والفرقة المدرعة التاسعة بالجيش وقوات تابعة لقيادة عمليات نينوى بإسناد من طيران القوة الجوية العراقية والتحالف الدولى فى إطار المرحلة الثانية لتحرير نينوى التى انطلقت السبت 18 يونيو وحررت قضاء الشرقاط بصلاح الدين وناحية القيارة جنوب ‏الموصل، وقاعدة "القيارة" الجوية التى تبعد 60 كم من مدينة الموصل السبت 9 يوليووالعديد من القرى المحيطة بها.

وبدأت الخميس 24 مارس المرحلة الأولى لعملية "الفتح" لتحرير نينوى من سيطرة داعش وحررت العديد من القرى بقضاء القيارة التى اجتاحها التنظيم فى يونيو 2014 عقب السيطرة على الموصل.