حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 11 أكتوبر

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

عليك مراجعة جميع التزاماتك المالية وتتأكد أنك سددت كل ما عليك من ديون كى لا تفاجأ بتضخمها وتحول الموضوع إلى كارثة مالية لأن هذا فى النهاية قد يسيء لسمعتك فى السوق.

على الصعيد العاطفي:

شخص قريب منك يريد أن يكون حبيبك لكنك تخشى خسارته إن تغيرت العلاقة بينكما من الصداقة إلى الحب، وأنت لك كامل الحق فى أن تشعر بهذا ولكن يجب أن تعترف له بذلك بوضوح كى لا يتحول الأمر إلى الاستغلال.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

يتطلب النظام الغذائى الخاص بك اهتمامًا فوريًا لأنك تفرط فى تناول الطعام باستمرار وتتبع نظامًا غذائيًا غير صحى أبدًا وهذا يؤثر على صحتك بدرجة كبيرة خاصة أن هذا النظام يعتمد على الوجبات السريعة التى تعتبر سببا جذريا للتوتر الذى يتراكم فى عقلك وجسمك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

تحصل بسهولة على العديد من الفرص لاستكمال مشاريع بدأت لم تكتمل فى وقتها المحدد، وهناك بعض المشاكل التى ستنشأ اليوم لكنك ستحلها بسرعة.