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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11 أكتوبر

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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11 أكتوبر حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11 أكتوبر

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على الصعيد المهنى

الحاجة إلى الابتعاد عن أجواء العمل التى لا تخلو من المشاحنات والضغائن أصبحت ضرورية، أنت لا تجيد لتعايش مع أجواء متوترة بهذا الشكل فأنت من أصحاب مدرسة "الذهن الهادئ ضرورى للإبداع".

برج العذراء على الصعيد العاطفى

تلتقى اليوم صديقا عزيزا عليك يغير من حالتك المزاجية، ويذكرك بعدد من الذكريات التى جمعتك به فى سنوات تعتبرها هى الأفضل فى حياتك.

على الصعيد الصحى

الضغوط النفسية أول طريق الأوجاع البدنية، لا تسأل عن أسباب القولون العصبى قبل أن تبتعد عن الأجواء المتوترة والتفكير الدائم الذى أثر على حالتك الصحية والنفسية.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش حالة متوترة بسبب الأجواء المتوترة التى جعلت منه شخص منعزل لا يرغب فى الحديث مع أى شخص، والحاجة على الهدوء والراحة أصبح ضرورياً بعدما تأثرت حالته الصحية بهذه الأجواء.

 


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مصر 365

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