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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11 أكتوبر

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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11 أكتوبر حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11 أكتوبر

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على الصعيد المهنى

تعاون غير مثمر مع عدد من الزملاء اليوم، التفكير بأسلوب متعنت بنفس طريقتك التقليدية فى تنفيذ الأفكار الخاصة بك، من أهم أسباب غضب زملائك منك واليوم غير موفق على الإطلاق.

برج السرطان على الصعيد العاطفى

قدرتك على السفر واختيار الأصدقاء الصادقين معك تتناقص يوماً بعد يوم والآن لم تعد بحاجة للحديث مع شخص مقرب، بقدر ما تحتاج إلى التركيز فى اختيار أصدقائك وعلاقاتك الاجتماعية.

على الصعيد الصحى

وعكة صحية بسيطة تخرج منها معافى وتحتاج إلى تناول مشروبات دافئة مثقل الينسون والزنجبيل وتحتاج إلى الالتزام بتعليمات الطبيب حتى تعبر من هذه الأزمة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعانى من عدد من المشاكل التى تؤثر على قراراته ودائرة علاقاته الاجتماعية، لم يعد مولود السرطان قادر على تقديم جديد فى العمل ولذلك فهو يحتاج إلى إعادة هيكلة أسلوبه فى التفكير.


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مصر 365

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