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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11 أكتوبر

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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11 أكتوبر حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11 أكتوبر

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برج الأسد على الصعيد المهنى

التعبير عن الغضب فى أى وقت لن يجعل منك شخص قيادى ناجح، بالرغم من امتلاكك لمقومات القيادى الناجح، لكن اندفاعك وغرورك أول المعيقات.

برج الأسد على الصعيد العاطفى

البحث عن صديق جديد تأتمنه على أسرارك ليس بالسهولة التى تتصورها، أنت من الشخصيات التى لا تعطى سرها بسهولة، وغالبًا ما تتلقى صدمات بسبب قراراتها المتسرعة.

على الصعيد الصحى

الابتعاد عن تناول السكريات أصبح ضرورى بعد أن وجدت علامات مرض السكرى تظهر عليك، الإرهاق الشديد والحاجة إلى التبول فى معظم الأوقات من أبرز العلامات التى يجب أن تنبه لها.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن تتعثر علاقاته بالآخرين بسبب سلوكه العنيف مع زملائه فى العمل، نادراً ما يجد مولود الأسد نفسه على خطأ ويبحث عن تبريرات دائمة لأفعاله المتهورة.


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مصر 365

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