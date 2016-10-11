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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 11 أكتوبر

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 11 أكتوبر حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 11 أكتوبر

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برج الحمل على الصعيد المهني:

تأتيك أخيرا فرصة طال انتظارك لها على الصعيد المهنى فحاول ألا تضيعها واغتنمها بسرعة واستفد منها قدر المستطاع وإلا ستندم بشدة فى المستقبل على خسارتها.

على الصعيد العاطفي:

لا تحتاج للبحث بعيدا عن الحب يكفى فقط أن تكف عن النظر بسطحية إلى الأشخاص المحيطين بك والذى يكن أحدهم لك مشاعر يخشى أن يصارحك بها.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

اليوم أنت تريد أن تقدم الدعم للكثير من المحيطين بك وترعاهم، ولكن لا تهمل فى صحتك بينما تهتم بهم، حاول أن تنتبه لنفسك لأنه لولا وجودك بكامل صحتك لن يمكنك العناية بهم ولن يسعدهم أن يروك فى حال متدهورة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

مكالمة مهمة تتلقاها اليوم قد تغير مسار يومك بالكامل وتحمل لك اخبارا سعيدة للغاية تجعلك تواصل يومك بحماس وتفاؤل.


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مصر 365

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