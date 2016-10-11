حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11 أكتوبر

برج الثور على الصعيد المهني:

تفكر فى اللجوء إلى الخداع لتحقيق واحد من أهدافك المهنية بسرعة ودون مجهود كبير وتبدو لك هذه الخدعة محكمة جدًا ولكن عليك مقاومة هذه الفكرة التى لن تجلب عليك إلا الخرب وستجعلك تخسر كل ما حققته وأنجزت فى الماضى.

على الصعيد العاطفي:

لا تترك المكابرة تفسد علاقتك العاطفية لاسيما وأن الشخص الذى تحبه يعانى ظروفًا سيئة ومزاجه لا يسمح أبدًا بأن يقدم لك تنازلات فحاول أنت أن تتمتع بالمرونة الكافية كى تحافظ على هذه العلاقة.

برج الثور على الصعيد الصحي:

قد تتعرض اليوم للقليل من المتاعب الصحية البسيطة مثل البرد والسعال أو الصداع وقد تعانى أيضًا ألمًا فى المعصم أو الإصبع وهذا قد يبطئ من وتيرة يومك لكن لا تقس على نفسك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

انتبه إلى طريقك ولا تسلك طرقا ملتوية مهما كانت الاغراءات واتبع حدسك لأنه قوى للغاية ويقيك الكثير من المشكلات والمخاطر.