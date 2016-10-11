اللحوم والحبوب.. علاجات طبيعية للإسهال الناجم عن القولون العصبى

من المعروف معاناة مرضى القولون العصبى من الإسهال، إذ يلجأون إلى الأدوية للتغلب على هذه المشكلة، ويقدم الموقع الأمريكى "webmd" مجموعة من النصائح الطبيعية التى نعالج بها الإسهال المصاحب للقولون العصبى.

أطعمة تزيد من إصابتك بالإسهال المصاحب للقولون العصبى

ينصح خبراء التغذية مرضى القولون العصبى بأهمية تجنب بعض الأطعمة التى تزيد من مشكلة الإسهال مثل المواد الغذائية والمشروبات المضاف إليها الشيكولاته، والكافيين وسكر الفواكه، بالإضافة إلى المشروبات الغازية، والوجبات المقلية والتى تحتوى على دهون زائدة، ومنتجات الألبان، خاصة مع الأفراد غير القادرين على هضم اللاكتوز سكر الحليب، والأطعمة التى تحتوى على القمح بالنسبة للأشخاص الذين لديهم حساسية، وينصح الخبراء بالابتعاد عن البروكلى والبصل والكرنب لأنهم يؤدون إلى الإصابة بالانتفاخات وكثرة الغازات.

طرق علاج طبيعية للإسهال بدون أدوية

وأوضح خبراء التغذية أن أفضل الأطعمة التى يمكن أن تساعد فى علاج الإسهال تتمثل في تناول كمية معتدلة من الألياف القابلة للذوبان مثل الخبز كامل القمح والشوفان والشعير والأرز البنى، والمكرونة والحبوب الكاملة، بالإضافة إلى اللحم خالى الدهن، والفواكه المجففة.

مع الأخذ فى الاعتبار عدم تناول الأطعمة فى درجات حرارة معاكسة فى نفس الوجبة، مثل الماء المثلج وشوربة ساخنة، ويفضل تناول المياه قبل ساعة من الوجبات أو بعدها وليس أثناء تناول الطعام.