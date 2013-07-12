أخصائى نفسى يحذر: بعض أساليب التفكير تسبب المرض النفسى

حذر الأخصائى النفسى على عبد الباسط من عدة أساليب خاطئة من التفكير، قد تؤدى إلى حدوث أمراض نفسية، لذا يجب علينا تجنبها، ومنها أسلوب "الكل أو لا شىء" ويسمى كذلك الأبيض والأسود، فأنت ترى الموقف من ناحيتين فقط بدلا من الكمية المتصلة، مثال: إذا لم انجح نجاحا كاملاً فأنا فاشل.

أما النوع الثانى فهو التفكير الكارثى ( وأيضا يسمى التفكير بالحظ ) فأنت تتوقع المستقبل بطريقة سلبية بدون اعتبار لاحتمالات أكثر إيجابية، كذلك النوع الثالث وهو التقليل من شأن الإيجابيات أو عدم احتسابها، فأنت تقول لنفسك أن التجارب الإيجابية والمآثر لا تحسب.

ويضيف "عبدالباسط" أن النوع الرابع هو التفكير العاطفى فأنت تفكر بشىء لابد وأن يكون صوابا لأنك تعتقد فى الحقيقة به بقوة متجاهلا أى دليل على العكس، أما النوع الخامس وهو "التصنيف" حيث يضع الإنسان فيه مسمى لنفسه أو للآخرين بدون اعتبار بأن الدليل على هذا التصنيف قد لا يؤدى إلى صحة ما ذهبت إليه.

النوع السادس "التهويل والمبالغة": حينما تقيم نفسك أو شخص آخر فأنك تضخم من السلبيات وتهون من شأن الإيجابيات أو العكس ،فمثلا حينما احصل على درجات متوسطة فهذا دليل على أننى لست كفؤ وحينما أحصل على درجات عالية فليس هذا دليلا على ذكائى.