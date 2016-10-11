أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن أسيوط يضبط متهمين ويطارد آخرين بواقعة إصابة ضابط وأمين شرطة

Google+ Print
أمن أسيوط يضبط متهمين ويطارد آخرين بواقعة إصابة ضابط وأمين شرطة أمن أسيوط يضبط متهمين ويطارد آخرين بواقعة إصابة ضابط وأمين شرطة

>أسيوط - هيثم البدرى

أصيب ضابط شرطة ، وأمين شرطة من قوة مباحث مركز شرطة ساحل سليم فى تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وخارجين على القانون أثناء تنفيذ حملة أمنية.

 

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء اسعد الذكير مدير المباحث الجنائية يفيد إصابة مصطفى خالد بن الوليد "ضابط شرطة"، وعلى أحمد عامر "أمين شرطة" وذلك بعد تبادل لإطلاق النار بين الشرطة، والخارجين على القانون أثناء حملة أمنية لضبط شخص مطلوب فى قضية حيازة اسلحة، وأثناء تنفيذ الحملة فوجئت القوات بإطلاق نار كثيف من ٤ أشخاص بحوزتهم اسلحة نارية مما أدى الى إصابة الضابط وأمين الشرطة ونقلهم إلى مستشفى اسيوط الجامعى، وبادلتهم القوات إطلاق النار وتمكنت من ضبط شخصين بحوزتهما ٢ بندقية آلية و٢٦ طلقة من بينهما المطلوب ضبطه وتقوم القوات بمطاردة شخصين آخرين تمكنا من الفرار.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365