أمن أسيوط يضبط متهمين ويطارد آخرين بواقعة إصابة ضابط وأمين شرطة

أصيب ضابط شرطة ، وأمين شرطة من قوة مباحث مركز شرطة ساحل سليم فى تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وخارجين على القانون أثناء تنفيذ حملة أمنية.

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء اسعد الذكير مدير المباحث الجنائية يفيد إصابة مصطفى خالد بن الوليد "ضابط شرطة"، وعلى أحمد عامر "أمين شرطة" وذلك بعد تبادل لإطلاق النار بين الشرطة، والخارجين على القانون أثناء حملة أمنية لضبط شخص مطلوب فى قضية حيازة اسلحة، وأثناء تنفيذ الحملة فوجئت القوات بإطلاق نار كثيف من ٤ أشخاص بحوزتهم اسلحة نارية مما أدى الى إصابة الضابط وأمين الشرطة ونقلهم إلى مستشفى اسيوط الجامعى، وبادلتهم القوات إطلاق النار وتمكنت من ضبط شخصين بحوزتهما ٢ بندقية آلية و٢٦ طلقة من بينهما المطلوب ضبطه وتقوم القوات بمطاردة شخصين آخرين تمكنا من الفرار.