حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11 أكتوبر

برج الدلو على الصعيد المهنى

هناك الكثير من الأمور الطارئة على علاقتك بمديرك فى العمل، كما أن الضغط الذى تتعرض له ف الفترة الأخيرة أثر عليك سلباً لذا يجب أن تتعامل مع الأمور بطريقة أفضل.

برج الدلو على الصعيد العاطفى

ربما هذه هى الفترة الأسوأ فى علاقتك بشريك الحياة، الاستماع إليه جيداً طريقة مثالية لحل الخلافات جميعها، كما أنها طريقة رائعة لكسب ود الحبيب من جديد.

على الصعيد الصحى

وضعك الصحى جيد جداً ما عليك أن تكون حذر من تناول المشروبات التى تحتوى على كافيين لأنها تؤثر على الصحة بشكل سيئ.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

أوضاعك جيدة بشكل كبير، أزمة طارئة مع العائلة سرعان ما تنتهى، وأموال فى طريقها إليك.