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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11 أكتوبر

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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11 أكتوبر حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11 أكتوبر

>كتبت : رانيا علوى

برج القوس على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج القوس عليك أن تتخلى عن التبذير وهو ما سيضر بميزانيتك، واعلم أن الأنفاق بحساب أفضل خطوة بالنسبة لك خلال هذه المرحلة.

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى مازلت تبحث عن شريكك المناسب وذلك رغم تعرفك على الكثير من الاشخاص الذين كانوا السبب فى جعلك متوترا بسبب ردود أفعالهم غير المتوقعة.

برج القوس على الصعيد الصحي:

لمواليد برج القوس الصعيد الصحى يحتاج للاهتمام وبالضرورة أن تضع التمرينات الرياضية ضمن روتينك اليومى .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أنك ستشعر بخيبة أمل هذه الفترة وذلك بسبب تشتت خطوات مشاريعك التى كنت قررت أن تبدأها .


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مصر 365

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