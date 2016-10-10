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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11 أكتوبر

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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11 أكتوبر حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11 أكتوبر

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برج الميزان على الصعيد المهني:

مواليد هذا البرج فى حالة توتر شديد بمجال العمل، فكل الأفكار التى رتبها من أجل تنفيذها لم تتحقق فى جبهة العمل، ولكن يجب ألا تصبح عدوانيًا نتيجة لذلك.

على الصعيد العاطفي:

 الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج تحتاج للكثير من التعزيز والدعم، فالضغوط عليك وعلى شريكك ادخلت حالة من الملل واللامبالاة فى العلاقة وهو ما يجعلها تتدهور بسرعة هائلة.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الميزان أعباء العمل تزداد يوما بعد يوم وهو ما يجعلك مرهق بنسبة كبيرة، لا تتردد فى أخذ إجازة قصيرة من أجل الاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن هذه الفترة تغير الكثير من تفاصيل حياتك الشخصى، فعليك أن تتعامل بحذر شديد مع من حولك ولا تتخذ أى قرارات سريعة وحاسمة بدون أن تفكر فيها جيدًا.


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مصر 365

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