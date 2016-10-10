موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الالكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها: احتفالية وادى الخروم بمدينة شرم الشيخ، واعتزام روسيا إنشاء قواعد عسكرية دائمة فى طرطوس واللاذقية بسوريا،

- رئيس البرلمان الإفريقى من شرم الشيخ: مصر ستظل الدولة الجامعة

بدأ روجيه انكودو، رئيس البرلمان الإفريقى كلمته فى حفل عشاء وادى الخروم بشرم الشيخ، بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على استضافته لجلسات البرلمان الإفريقى والعربى فى مصر، قائلا:"مصر ستظل الدولة الجامعة دائما".

- روسيا تعتزم إنشاء قواعد عسكرية دائمة فى طرطوس واللاذقية بسوريا

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أن موسكو تعتزم تحويل منشآتها العسكرية فى مدينة طرطوس بشمال غرب سوريا إلى قاعدة عسكرية دائمة، يتواجد فيها الجيش الروسى بصفة مستمرة.

وأعلن نائب وزير الدفاع الروسى، نيقولاى بانكوف، أن روسيا تعتزم إنشاء قاعدة تابعة للأسطول البحري الحربي الروسى فى ميناء طرطوس السورى.

- بالفيديوجرافيك.. السقوط الكبير لـ"ترامب" بعد "التسريبات الجنسية

تحول دونالد ترامب، المرشح الجمهورى فى سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية، إلى مشروع خسارة مؤكدة لحزبه فى معركته للوصول إلى البيت الأبيض، بعدما نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فيديو يتحدث فيه ترامب، عن تحرشه بإحدى السيدات بشكل مهين، وهو ما دعا العديد من السياسيين والمسئولين إلى إعلان تبرؤهم وسحب دعهم له.

- السيدة المخدوعة فى الزواج من إسرائيلى تبكى على الهواء فى "ست الحسن"

انهمرت السيدة "الست محمد نصر أحمد"، فى البكاء بعدما روت قصتها على الهواء للإعلامية شريهان أبو الحسن ببرنامج "ست الحسن"، لافتة إلى أنها كانت تعيش مع زوجها المسلم الفلسطينى حوالى 18 سنة، وعندما حاولت العودة إلى مصر لتجديد جواز سفرها المصرى، فوجئت بأشخاص يهود يطلبون منها الجواز، ما جعلها تدخل فى حالة من الصدمة والذهول.

- مدير التغذية باليونيسيف: طفل من كل 5 أطفال فى مصر يصاب بالتقزم.. و16% سمنة

حذرت الدكتورة علياء حافظ، مدير برامج التغذية باليونيسيف، من انتشار ظاهرة سوء تغذية الأطفال، مشددة على أن الموضوع غير مرتبط بطبقة اجتماعية.

وقالت: "نسبة التقزم فى مصر 1 من كل 5 أطفال، وكان يصاب به حوالى 30% من الأطفال المصريين سابقا، ولكن هذا العدد قل عن ذلك".

- البترول: لا أزمة فى الوقود بسبب قرار "أرامكو".. وخالد صلاح: موقفها مؤلم

أكد حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن شركة أرامكو الحكومية السعودية، التى تعد أكبر شركة نفط فى العالم، أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا بوقف شحنات المواد البترولية لشهر أكتوبر الجارى.

وقال عبد العزيز، فى مداخلة مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهارone، إن ما قامت به شركة أرامكو، اتفاق تجارى اقتصادى بحت.

- "التعبئة والإحصاء": احتكار الشركات للسكر والسجائر وراء ارتفاع معدلات التضخم

أكدت سعاد محمد مدير عام إدارة إحصاءات الأسعار بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن احتكار بعض التجار والشركات للعديد من السلع الغذائية وغير الغذائية، خاصة السكر والسجائر وراء ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر سبتمبر، إضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية خاصة، خلال أيام عيد الأضحى.

- رئيس البرلمان يتجول فى شرم الشيخ

أجرى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان المصرى جولة تفقدية بمنطقة خليج نعمة السياحية بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم، رافقه فيها يحيى راشد وزير السياحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من نواب البرلمان من بينهم أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان والمتحدث باسم احتفالية 150 عاما على البرلمان المصرى

- بالفيديو والصور..رئيس البرلمان الأفريقى يحتفل على أنغام "بشرة خير" فى حفل وادى الخروم

فى أجواء احتفالية فى حفل العشاء الذى اقامه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لأعضاء البرلمان العربى والأفريقى والمصرى، احتفل روجيه انكودوا على انغام أغنية "بشرة خير" فى بداية انطلاق الحفل .

وحرص عدد كبير من النواب على تصويره، والتقاط الصور معه .

- بالفيديو.. الأهالى يشعلون الإطارات ويقطعون طريق "بلبيس" بعد دهس سيدة وابنتها

قطع الأهالى طريق عبدالمنعم رياض (بلبيس- شرقية)، وأشعلوا النيران فى إطارات السيارات، بعد مصرع سيدة وابنتها دهسا بأتوبيس.

- بالفيديو..رئيس الوزراء ردا على تعويم الجنيه: "دا ضمن برنامج العمل مع البنك المركزى"

فى أول تعليق من الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على تعويم الجنيه بعد الشائعات التى ترددت فى الأوساط الاقتصادية الأسبوع الماضى، قال رئيس الحكومة:"دا طبعا داخل ضمن برنامج العمل مع البنك المركزى ".

وجاءت تصريحات رئيس الحكومة عن تعويم الجنيه على خلفية مشاركته فى احتفالية 150 عاما برلمان، والجلسات المشتركة بين البرلمانين العربى والأفريقى فى شرم الشيخ، حيث تلقى رئيس الحكومة سؤالا نصه "هل يتم تعويم الجنيه ولا لأ ؟"، وكانت إجابته بالنص:"دا طبعا داخل ضمن برنامج العمل مع البنك المركزى".