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عميد كلية طب القاهرة: نعالج 2.15 مليون مواطن سنويا.. وترتيبنا 251 عالميا

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عميد كلية طب القاهرة: نعالج 2.15 مليون مواطن سنويا.. وترتيبنا 251 عالميا عميد كلية طب القاهرة: نعالج 2.15 مليون مواطن سنويا.. وترتيبنا 251 عالميا

>كتب محسن البديوى

قال الدكتور فتحى خضير عميد كلية الطب بجامعة القاهرة، إن كلية طب القاهرة "القصر العينى"، حصلت على المرتبة 251 عالميا فى التصنيفات العالمية، من بين 24 ألف مستشفى على مستوى العالم، بينها 2400  مستشفى معتمدة.

وأضاف "خضير" فى حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن طب القصر العينى تستحق أن تكون فى قائمة أول 100 مستشفى بفضل القدرة البشرية الهائلة، بالإضافة لضمها 14 مستشفى، و5200 سرير،  مازحاً: "دا احنا دولة صغيرة".

وأضاف: القصر العينى مظلوم جداً، حيث يعالج 2 مليون و 150 ألف مواطن سنويا ويجرى 280 ألف عملية سنويا، بينما ميزانيته مخصصة لـ 2500 سرير فقط.


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