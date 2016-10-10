«رئيس الوزراء» وعدد كبير من كبار الدولة يقدمون واجب العزاء فى والد «أحمد موسى»

حضر منذ قليل، كل من الإعلامى الرياضى أحمد شوبير، واللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية، والمستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، عزاء والد الإعلامى أحمد موسى، بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس.

كما قدم واجب العزاء أيضًا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمحاميان فريد الديب، وسمير صبرى، والكاتب مجدى الجلاد، والإعلامية رشا مجدى، والسفير علاء يوسف، وعدد آخر من الشخصيات السياسية والعسكرية المتواجدين فى العزاء.

يذكر أن والد الإعلامى أحمد موسى وافته المنية الأربعاء الماضى بعد صراع مع المرض وشيع جثمانه الخميس إلى مقابر العائلة بقرية شطورة فى سوهاج.