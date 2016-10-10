أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

اكتشاف كوكب جديد شبيه للأرض يحتوي على محيطات

Google+ Print
اكتشاف كوكب جديد شبيه للأرض يحتوي على محيطات اكتشاف كوكب جديد شبيه للأرض يحتوي على محيطات

كوكب “بروكسيما بي” شبيه الأرض

اكتشف العلماء، كوكبًا جديدًا شبيها بالأرض أطلق عليه العلماء اسم “بروكسيما بي”، ويحتمل أن يكون مناسبا للحياة كما يمكن أن يحتوي على محيطات تمامًا كالأرض.

وما يزال العلماء في حيرة من أمرهم، حول ما إذا كان هذا الاكتشاف أمرًا جيدًا او سيئًا بالنسبة لأولئك الراغبين في الانتقال للعيش خارج كوكب الأرض، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

ويقول الباحثون أن وجود الماء قد يعني أن هذا الكوكب الصخري يضم محيطات تمامًا كما الأرض، أو أن كوكب “بروكسيما بي” هو “كوكب المحيط” حيث تغطي المياه سطحه بالكامل.

ووفقا للمركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، فإن الكوكب الصخري يقع على مسافة متوسطة من شمسه تجعل الحرارة معتدلة على سطحه، بحيث لا يلتهب ولا يتجمد، بل يكون مناسبًا لوجود المياه السائلة، وهو ما سيزيد من احتمال إمكان العيش على كوكب “بروكسيما بي”.

ويشير فريق دولي من علماء الفيزياء الفلكية إلى ان أبعاد وخصائص سطح ” بروكسيما بي”، تكشف عن أن طابعه قريب من الأرض “وهو ما يعزز قابليته للعيش عليه”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا