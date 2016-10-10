حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 11 أكتوبر

برج الجدى على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الجدى متوتر لحد كبير، فعليك ان تتخطى هذه المرحلة المليئة بالطاقة السلبية، فتركيزك فى المهام المكلف بها سيجعلك أكثر حماسا لنيل الكثير من الأشادات من قبل مديريك .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى عليك أن تتمتع بقدر من الحرية وخاصة أن حياتك العاطفية أصبحت مضطربة لحد كبير الفترة الماضية.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

عليك ألا ترهق نفسك هذه الفترة فى بذل الكثير من المجهود دون جدوى، فمواليد برج الجدى الصعيد الصحى بالنسبة لهم يحتاج للراحة والاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى ان هناك مكافأة مالية فى الطريق إليك، عليك أن تجرب شيء جديد مثل دراسة شيء جديد فى حدود ميزانيتك.