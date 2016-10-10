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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11 أكتوبر

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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11 أكتوبر حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11 أكتوبر

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على الصعيد المهنى

مشاكل العمل لا تنتهى بهذه الطريقة، عليك أن تعيد ترتيب أولوياتك من جديد، وتحدد ما ترغب فيه فعلاً، لأن هذا الطريق سيكون سيئا وغير مُرضى لك.

برج الحوت على الصعيد العاطفى

ربما الفترة الحالية سيئة للغاية فيما يخص حياتك العاطفية، عليك أن لا تستلم لهذه الأفكار المحبطة قاوم وأبحث عن حبيب يدعمك ويقدم لك ما تحتاج إليه.

على الصعيد الصحى

القليل من ممارسة الرياضة يومياً يساعد على التخلص من الوزن الزائد، كما أن أعباء العمل كانت ومازالت تؤثر عليك سلباً، لذا يجب أن تحصل على راحة من كل هذه الأمور.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات كثيرة على مستوى الأصدقاء والعائلة وكذلك العمل.


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مصر 365

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