ضبط سيارة نقل محملة بـ 1912 كيلو سكر ومكرونة مدعمة بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم ، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط سيارة نقل محملة ب 1912 كيلو سكر ومكرونة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة ومبلغ مالى 20 ألف جنيه.

كان شن رجال مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط " السيارة رقم ( ب . أ . ج 9582 ) قيادة حسنى . ا . ف " وذلك أثناء قيامه بالإستيلاء على المال العام ( سلع تموينية ) سكر ومكرونة تزن قرابة 1912 كيلو ومبلغ مالى 20 ألف جنيه مخصصة للصرف على البطاقات التموينية بناحية قرية طرابمببا دائرة مركز دمنهور .

وبتكثيف التحريات توصلت إلى إشتراك " هانم . غ " بقالة تموينية ، ومصطفى ا " مدير مسئول عن محل البقالة ويعد إنحراف التاجر التموينى وقيامه بالتصرف فى العهده التموينية المعهوده إليه من جرائم الإستيلاء على المال العام التى يجرمها القانون وبناءا عليه تحرر عن ذلك المحضر رقم 27578 جنح مركز دمنهور وبالعرض على نيابة مركز دمنهور قرر المستشار عمرو الأحول مدير النيابة برئاسة المستشار محمد سالم رئيس النيابة حبس المتهم 4 أيام وضبط وإحضار هانم . غ " بقالة تموينية ، ومصطفى ا " مدير مسئول عن محل البقالة .