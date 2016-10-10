«أبل» تنتصر على «سامسونج» وتستعيد 120 مليون دولار

قضت محكمة الاستئناف الأمريكية بانتصار شركة أبل في إحدى معاركها مع منافستها سامسونج في قضية براءة الاختراع، وبالتالي استعادت أبل مبلغ 120 مليون دولار.

فقد قامت محكمة الاستئناف يوم الجمعة 7 أكتوبر، بإعادة النظر في الدعوى القضائية القائمة بين الشركتين بعد نقض الحكم الصادر عنها في شهر فبرايرالماضي والذي قضى بدفع أبل حوالي 120 مليون دولار كتعويض لسامسونج، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وكانت أبل قد رفعت دعوى على شركة سامسونج ادعت فيها أن الأخيرة انتهكت براءة الاختراع المتعلقة بخاصية “فتح القفل” والتصحيح التلقائي، وقال القاضي إن سامسونج فشلت في إثبات أن بعضًا من ابتكارات أبل كان “واضحًا” أو معروفًا، وبالتالي لا يمكن أن تكون هذه حال براءة الاختراع.

وفي شهر فبراير، قضت هيئة المحلفين بعدم انتهاك سامسونج لبراءات اختراع شركة أبل، ولكن أبل طالبت حينها بإعادة النظر في القضية من قبل هيئة المحلفين في المحكمة، وما تزال الصراعات بين الشركتين قائمة لحد الآن.

ويذكر أن هذه القضية كانت جزءًا من سلسلة نزاعات قائمة بين سامسونج وأبل، حيث خسرت سامسونج الدعوى في شأن براءة اختراع سابقًا في كوريا الجنوبية، وحكم عليها بدفع مبلغ 548 مليون دولار لصالح أبل، وتأمل سامسونج حاليًا الدفاع عن نفسها مرة أخرى أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة.

وفي عام 2014، قررت شركتا سامسونج وأبل إسقاط جميع الدعاوى القانونية خارج الولايات المتحدة والمتعلقة ببراءات الاختراع، وبالتالي كان الأمر عبارة عن هدنة مؤقتة في حرب لا هوادة فيها بين عملاقي تصنيع الهواتف الذكية في العالم.