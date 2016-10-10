بديع ابو شقرا: أسعدني فوز مسلسل "مش انا" في استفتاء "سيدتي"

شارك الممثل بديع أبو شقرا في بطولة مسلسل "مش انا" الذي فاز بجائزة أفصل مسلسل لبناني في استفتاء "سيدتي 2016" الذي كتبت نصه وشاركت في بطولته الفنانة كارين رزق الله.

فكيف علق بديع أبو شقرا على فوز مسلسل" مش أنا" باستفتاء "سيدتي" 2016؟.

قال أبو شقرا" لا شك أن فوز مسلسل "مش أنا" بأفضل مسلسل لبناني في استفتاء "سيدتي" يسعدني كثيراً، ولكنني من حيث المبدأ لست مع المنافسة بين المسلسلات وأن يتم تصنيفها مسل أول ومسلسل ثاني ومسلسل ثالث، لأن لكل عمل جمهوره الذي يحبه ويتابعه، و"القصة قصة ذوق".

وتابع أبو شقرا" لكن في المقابل، لا شك أنني أفرح كثيراً عندما أعلم أن مسلسل "مش انا" حقق إنتشاراً كبيراً ونجاحاً على مستوى العالم العربي، مع أني شخصياً لست مع فكرة المنافسة بل أعمل في الفن وفق ما تميله عليّ قناعاتي ولا أقبل إلا بالأعمال التي تعجبني وتقنعني، و"كيف بتطلع النتيجة" فهذا موضوع آخر".

وختم أبو شقرا" أود أن أشكر "سيدتي" على قيامها بالإستفتاء كما أنني أشعر بالسعادة لزميلتي كارين رزق الله وبتطورها في المهنة كما في الكتابة ونحن حالياً بصدد التحضير لمسلسل جديد سوف يجمعنا مرة ثانية في رمضان 2017".

مفاجآت في نتائج استفتاء مجلة "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2016