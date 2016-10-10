المنتج مروان حداد: فوز مسلسلي "وين كنتي" في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2016 أفرحني كثيراً

المنتج مروان حداد، شارك في رمضان 2016 بإنتاج مسلسل "وين كنتي" من إخراج سمير حبشي وكتابة كلوديا مارشليان، وبطولة كارلوس عازار وريتا عازار، والذي كان بحسب استفتاء "سيدتي" هو المسلسل اللبناني الأفضل.

ماذا يقول المنتج مروان حداد عن هذه النتيجة؟ يجيب حداد" أولاً أتوجه بالشكر لمجلة "سيدتي" ونتيجة الإستفتاء أفرحتني كثيراً. مسلسل "وين كنتي" جذب المشاهدين وتابعوه، لأنه عمل متكامل على مختلف المستويات، فنياً، إخراجياً، إنتاجياً، تمثيلاً ، كتابة وإخراجاً ، واكتمال كل هذه العناصر في عمل واحد لا يمكن أن يتوفر دائماً".

وأعلن المنتج مروان حداد عبر "سيدتي": " قريباً سوف نباشر بتصوير جزء 2 من مسلسل "وين كنتي" ولكنه سيعرض قبل رمضان 2017، وأتوقع أن يحقق نسبة مشاهدة عالية كما حصل باللنسبة للجزء الأول".

مفاجآت في نتائج استفتاء مجلة "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2016