ماذا قالت منى واصف عن فوزها في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2016 ؟

فازت النجمة السورية القديرة منى واصف بجائزة أفضل ممثلة سورية في استفتاء "سيدتي" لبرامج و مسلسلات رمضان 2016 عن دورها في مسلسل " يا ريت " مناصفة مع النجمة أمل عرفة عن دورها في مسلسل "بقعة ضوء" .

منى واصف عبرت عن سعادتها بالجائزة وقالت في حديث خاص لـ " سيدتي نت " : " هذه الجائزة لها وقع خاص فهي من الجمهور الذي صوّت من قلبه دون مواربة بل صوّت لأنه مقتنع وهذا يعطيني سعادة إضافية وفي الحقيقة هذه ليست المرة الأولى التي أفوز بها في استفتاء "سيدتي" فقد سبق وفزت به أربع مرات وهو استفتاء له مصداقية عالية وشفافية كبيرة ".

وأضافت منى في حديثها لـ " سيدتي نت " : " بالطبع فخورة وسعيدة جداً بالنتائج وبأن جهدي في مسلسل " يا ريت " نال الصدى فهو مسلسل مميز وترك حضوراً طيباً لدى الجمهور ".

وعن تقاسمها الجائزة مع أمل عرفة قالت منى : " بصراحة الموضوع أسعدني جداً أن أتقاسم الجائزة مع ممثلة شابة لها حضورها اللافت وإن دل فإنما يدل على أني لا زلت أتقدم وأنال إعجاب الجمهور بعد كل هذا المشوار الفني الطويل " .

من جهة أخرى كشفت منى واصف أنها تستعد خلال الأيام المقبلة للمشاركة بمسلسل " شوق " من تأليف حازم سليمان وإخراج رشا شربتجي و إنتاج شركة إيمار الشام حيث أكدت أنها تؤدي دور أم الذي يحمل جانباً انسانياً في الأزمة عدا عن ما تعانيه الأم في ظل هذه الأزمة ".

ولفتت منى واصف إلى أنها لا تزال تقرأ عدداً من النصوص من بينها فيلم سينمائي إلا أنها لم تعط موافقتها النهائية على أي منها بعد .

مفاجآت في نتائج استفتاء مجلة "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2016