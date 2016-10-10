دونالد ترامب يتوعّد هيلاري كلينتون بإدخالها السجن

هاجم المرشح الجمهوري لإنتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب Donald Trump الرئيس الأسبق بيل كلينتون Bill Clinton بسبب أسلوب معاملته للنساء، وتوعّد بأن يدخل منافسته هيلاري كلينتون Hillary Clinton السجن في حالة فوزه بالرئاسة، لاستخدامها بريد إلكتروني شخصي أثناء عملها كوزيرة للخارجية.

وقال ترامب خلال المناظرة الرئاسية الثانية، يوم الأحد، إنه سيعيّن مدّعياً خاصاً للتحقيق في استخدام كلينتون البريد الإلكتروني لأنها عرّضت الأمن القومي للخطر خلال عملها كوزيرة للخارجية، أثناء رئاسة الرئيس باراك أوباما Barack Obama من العام 2009 حتى العام 2013.

وأصرت كلينتون على عدم وجود دليل على أن بريدها الإلكتروني تم اختراقه وعلى أن أي معلومات سرّية وصلت إلى جهات خطأ. وقالت "أتعامل مع المواد السرية بجدية جداً".

وبدأت المناظرة التي استمرت 90 دقيقة بشكل فاتر عندما حيّا كل مرشح الآخر دون المصافحة التقليدية بينهما، وسرعان ما تحولت إلى نقاش لاذع عن شريط فيديو صوّر في 2005، وظهر يوم الجمعة، وسُمع فيه ترامب وهو يستخدم لغة بذيئة ويتحدث عن ملامسة نساء دون رضائهن.

وقال ترامب، إن هذا الشريط أحرجه ولكن رفضه بوصفه "حديثاً في غرفة مغلقة". وأضاف أن الرئيس بيل كلينتون فعل ما هو أسوأ للنساء. واتهم دونالد أيضاً هيلاري بمواصلة مهاجمة النساء اللائي اتهمن زوجها بسوء السلوك الجنسي خلال فترة رئاسته من 1993 حتى 2001.

وردت هيلاري كلينتون بقولها، إن تصريحات ترامب تثبت عدم صلاحيته لأن يكون رئيساً للولايات المتحدة.

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