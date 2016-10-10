لمحاربة العنصرية جو رعد يعلن عن فتح صالونه لتصفيف شعر عاملات المنازل مجاناً

قبل أيّام شغل الوسط الإعلامي في لبنان، خبر رفض 7 صالونات تجميل استقبال عاملة منزل أجنبية أرادت تصفيف شعرها، ما دفع بربّة منزلها إلى رفع الصوت عالياً عن طريق الإعلام، للإضاءة على حجم العنصرية التي تعامل بها عاملات المنازل.

الفنان جو رعد صاحب أهم صالون تجميل في لبنان، أعلن من خلال فيديو نشره عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضه لهذه الظاهرة التي وصفها بالمعيبة والعنصرية، ودعا العاملة التي تعرّضت للإهانة إلى الاتصال به أو الحضور شخصياً إلى صالونه لتصفيف شعرها مجاناً.

كما أعلن عن تخصيص يوم كامل، يستقبل فيه عاملات المنازل لتصفيف شعرهن دون مقابل، آملاً أن تكون خطوته بمثابة صرخة في وجه العنصرية التي يتعامل بها أصحاب الصالونات مع هذه الشريحة من المجتمع.

وفي اتصال معه، قال جو إنّه كان يرغب في أن يكون اليوم المجاني لعاملات المنازل هذا الأسبوع للرد على عنصرية بعض أصحاب الصالونات، إلا أنّ وجوده خارج لبنان حال دون ذلك.

ولدى سؤالنا "هل سيكون تصفيف شعر العاملات مجاناً بصورة دائمة؟". ضحك قائلاً "سأخصص يوماً مجانياً، وبعدها سأستقبل العاملات متى أردن العودة لتصفيف شعرهن، بالطبع سنراعيهن لأنّ إمكاناتهن لا تسمح لهنّ بدفع الكثير من المال للاهتمام بمظهرهن الخارجي، بالنهاية هؤلاء نساء وجمالهن يدخل ضمن اهتماماتهن، لكنّ عنصريتنا البغيضة تحجب عنّا رؤية أنّ هؤلاء بشر مثلنا".

ويأمل جو أن تكون خطوته بمثابة قدوة لأصحاب الصالونات لفتح أبوابهم أمام العاملات، والتعامل معهن كما يتعاملن مع أية زبونة عادية.

شاهدوا فيديو جو رعد يحارب العنصرية على طريقته