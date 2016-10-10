بالصور: ليندسي لوهان بالحجاب.. من أهداها إياه؟

تصدر إسم الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان Lindsay Lohan مؤخراً وسائل الإعلام العالمية، بعد أن ظهرت وهي ترتدي الحجاب بالقرب من سيدة محجبة، وذلك خلال زيارتها لمخيم غازي عنتاب للاجئين السوريين في تركيا.

وعلقت لوهان على الصورة قائلة: "إلتقيت عاملة رائعة إسمها عزيزة في مخيم اللاجئين في غازي عنتاب، رأت أن عيني أضاءت عندما قلت لها إن حجابها جميل، فلوحت لي قائلة: "تعالي معي"، تبعتها فأهدتني حجابها، تأثرت جداً بالأمر وأردت ارتداء الحجاب تقديراً للكرم والمحبة التي تلقيتها من الجميع في المخيم، شكراً غازي عنتاب".

صورة لوهان البالغة من العمر 30 عاماً بالحجاب أثارت ضجة كبيرة، لاسيما وأنها ظهرت سابقاً وهي تحمل القرآن الكريم بيدها، الأمر الذي آثار التساؤلات عما إذا كانت تنوي اعتناق الإسلام. وفي مقابلة حصرية مع صحيفة "Sun" البريطانية، أكدت لوهان حينها أنها تدرس الإسلام، وقالت: "أنا شخص روحاني جداً، وأنا حقاً على إستعداد للتعلم".

وأضافت: "أمريكا صورت حمل القرآن بشكل مختلف عما هو عليه فعلاً، هل لدى أي أحد فكرة حول الوقت الذي يستغرقه الشخص لقراءة القرآن كاملاً؟!!".

يشار إلى أنه في حال أعلنت لوهان إسلامها، ستكون الأولى من بين مشاهير الصف الأول في الولايات المتحدة بعد مايك تايسون Mike Tyson، جانيت جاكسونJanet Jackson ، وات سيتفنزCat Stevens، جيمينا خان Jemima Khan، ومحمد علي كلاي.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن