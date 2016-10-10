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نظر طلبات رد حازم وسحر الهوارى للمحكمة صاحبة حكم استبعادهما من انتخابات الجبلاية

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نظر طلبات رد حازم وسحر الهوارى للمحكمة صاحبة حكم استبعادهما من انتخابات الجبلاية نظر طلبات رد حازم وسحر الهوارى للمحكمة صاحبة حكم استبعادهما من انتخابات الجبلاية

>كتب حازم عادل

تنظر الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الثلاثاء، طلبات رد الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، المقام من حازم وسحر الهوارى عضوى اتحاد الكرة المصرى، اثناء نظر الاستشكالات التى أقاموها لوقف حكم استبعادهما من كشوف المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة الماضية والتى انعقدت في ٣٠ اغسطس الماضى.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار احمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اوقفت الثلاثة استشكالات،  باستبعاد سحر وحازم الهوارى من انتخابات اتحاد الكرة المصرى المقرر اجراؤها اليوم الثلاثاء الموافق ٣٠ اغسطس الجارى، لحين الفصل في طلب الرد .

وكان محامى سحر وحازم الهوارى، طالب برد المحكمة قبل الفصل في الاشكالات، المطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى، باستبعاد حازم وسحر الهوارى، من انتخابات اتحاد الكرة، وشطب اسماؤهم من كشوف المرشحين .

 

 


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