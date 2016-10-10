مساعد وزير الخارجية السابق: من الحكمة عدم فتح ملف حلايب وشلاتين خلال تلك الفترة

قال مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقًا السفير، علي الحفني، إن حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسات الحوار الوطني بالسودان كان شيئًا مطلوبًا، لأن استقرار السودان مرتبط باستقرار مصر.

وأضاف الحفني، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، إن قضية استقرار السودان والسلام الداخلي تمثل أولوية قصوى لدى مصر، موضحًا أن القيادتين المصرية والسودانية يمتلكان الحكمة لاحتواء أوجه الاختلاف.

وتابع الحفني أنه: “من الحكمة الآن عدم فتح ملف حلايب وشلاتين في الفترة الحالية، كما أنه لا يمكن اختزال العلاقات المصرية- السودانية في قضية حلايب وشلاتين”.

وتوقع الحفني، وجود تطور ملموس وإيجابي في العلاقات المصرية – السودانية، خلال الفترة المقبلة، لوجود تفاهم كبير بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوداني عمر البشير.