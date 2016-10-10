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«رئيس الوزراء»: البنك المركزي المسئول الأول عن «تعويم الجنيه»

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«رئيس الوزراء»: البنك المركزي المسئول الأول عن «تعويم الجنيه» «رئيس الوزراء»: البنك المركزي المسئول الأول عن «تعويم الجنيه»

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن أزمة ارتفاع السلع الغذائية خاصة الرئيسية منها، نتيجة لممارسات بعض التجار، مشيرًا إلى عزم توقيع العديد من الاتفاقيات خلال الفترة القادمة لتوفير الاحتياجات اللازمة من السلع الغذائية الأساسية، منها على سبيل المثال “الأرز، والسكر، وزيت الطعام”.

وأضاف «إسماعيل» في تصريحات خاصة لبرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الاثنين، أن الدولة لها دور رقابي كبير للحد من ممارسات الأسعار التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع، مؤكدا بذل الحكومة جهود كبيرة للحد من تلك الممارسات والسيطرة على الأسعار.

وفيما يتعلق بـ «تعويم الجنيه» قال “إسماعيل” في تصريحاته لـ”يحدث في مصر”، إن البنك المركزي المصري هو المسئول الأول عن ذلك، مؤكدا أن عملية تعويم الجنيه تقع في إطار برنامج العمل مع البنك المركزي المصري.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، استمرار التواصل مع الجانب الروسي، بهدف عودة السياحة الروسية في القريب العاجل.

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