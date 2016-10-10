المخابرات الألمانية : السوري المشتبه به خطط لمهاجمة مطار في برلين

قالت أجهزة الاستخبارات الألمانية، اليوم الاثنين، إن المواطن السوري جابر البكر “22 عامًا” الذي اعتقل في شرق ألمانيا للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم إرهابي، كان يخطط لمهاجمة مطار في برلين.

وقال رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية في ألمانيا، هانز جورج ماسين، لشبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية “ايه ار دي”، “كانت لدينا أدلة جمعتها الاستخبارات تشير إلى أنه في البداية كان يريد مهاجمة قطارات في ألمانيا”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وتابع ماسين “وفي النهاية أصبحت الخطة ملموسة لمهاجمة مطار في برلين”.

وأضاف للشبكة الإعلامية أن وكالة الاستخبارات الداخلية في ألمانيا حصلت على معلومة في بداية سبتمبر تفيد بأن تنظيم داعش المتطرف يخطط لهجوم إرهابي على البنية التحتية في ألمانيا.