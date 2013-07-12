"دستور أسوان": اختيار الببلاوى رئيساً للحكومة لم يكن على مستوى الحلم

صرح اليوم جمال فاضل، الناشط السياسى والمؤسس بحزب الدستور بأسوان لـ"اليوم السابع"، بأن تعيين الدكتور حازم الببلاوى لرئاسة أول حكومة بعد ثورة 30يونيو، لم يكن على مستوى الحلم، وأنهم كانوا يعولون آمالاً كبيرة على أن تكون روح الشباب هى التى تتصدر هذه المرحلة الحرجة.

ولفت إلى أن الإعلان الدستورى خرج متوازنا ليرضى جميع القوى السياسية، وأخذ صفة المؤقت، وأنه كان موفقاً وتفادى عدم الزج فى بنوده بالقضايا الخلافية؛ كما أنتقد "فاضل" تمادى المسئولين فى احتواء مطالب حزب النور السلفى، لافتا أن هناك نقاطا معينة لابد من مراعاة مصلحة الوطن فيها.