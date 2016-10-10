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محافظ البنك المركزي يعود من «أمريكا»

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محافظ البنك المركزي يعود من «أمريكا» محافظ البنك المركزي يعود من «أمريكا»

طارق عامر، محافظ البنك المركزى

وصل مطار القاهرة الدولي طارق عامر، محافظ البنك المركزى قادمًا من واشنطن عن طريق لندن، بعد زيارة للولايات المتحدة أستغرقت ٥ أيام .

صرحت مصادر أمنية بالمطار، أن محافظ البنك المركزي قد أنهى إجراءات الوصول من استراحة كبار الزوار علي الطائرة القادمة من لندن.

وشارك محافظ البنك المركزي، خلال زيارته فى فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بحضور سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وعمرو الجارحي وزير المالية.

عرض الوفد المصرى خلال الاجتماعات كل البيانات الخاصة بالسياسات المالية والإقتصادية، والتى اتخذتها المصرية تتضمن ملف السياسة النقدية لسعر الصرف من جانب البنك المركزى، وعرض السياسات المتعلقة بميزان الحكومة وإدارة النقد والائتمان.

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