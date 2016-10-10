مقتل 20 من مسلحي «داعش» و«طالبان» في قصف شرق أفغانستان

قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 20 من مسلحي داعش وطالبان قتلوا في هجمات بطائرات بدون طيار في مقاطعتي نازيان واتشين في اقليم نانجارهار شرق افغانستان.

وقال المتحدث باسم إقليم نانغارهار، عطا الله خوجياني، لوكالة “باجوك” الأفغانية للأنباء، إن المتمردين قتلوا خلال هجوم يطلق عليه “شفق صيلاب” خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف أن 12 من مقاتلي طالبان قتلوا خلال هجوم بطائرة بدون طيار في منطقة باندر في مقاطعة نازيان في ساعة متأخرة ليلة أمس الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يكشف خوجياني عن جنسية الطائرات بدون الطيار التي استهدفت المسلحين، يشار إلى أن الولايات المتحدة تستهدف المسلحين بطائرات بدون دون طيار.

من جهة أخرى، قال العضو بالمجلس الإقليمي اشاب والي مسلم، إنه تلقى تقريرًا عن مقتل 70 من متمردي داعش خلال الأيام الـ4 الماضية.

ويزعم المسؤولون في نانغارهار على نحو متكرر تكبيد داعش خسائر جسمية، ولكن من الصعب الحصول على تأكيد من مصادر مستقلة لأن حرية الوصول إلى المنطقة الحدودية مقيدة.

ولم تعلق حركة طالبان أو داعش على التقرير.