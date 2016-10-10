مباحث بلبيس تضبط عاطلا بحوزته سلاح نارى و15 كيلو بانجو

ألقى ضباط مباحث بلبيس بالشرقية، اليوم، القبض على عاطل قبل قيامه بترويج كمية من مخدر البانجو تزن 15 كيلوجراما، وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد قيام النقيبين أحمد حمدى وإسلام عمارة، معاونا مباحث بلبيس، برئاسة الرائد أحمد متولى وبإشراف العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث لفرع الجنوب، من ضبط "عز الدين ع م" عاطل ومقيم بندر بلبيس، بناء على إذن النيابة العامة، والتحريات السرية، التى أكد قيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وتم عمل كمين له وضبط بحوزته كمية من مخدر البانجو تزن حوالى 15 كيلوجراما، وسلاح نارى فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.