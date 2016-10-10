بالصور.. إكتشاف قواقع الليمنيا المسببة للفاشيولا داخل مصرف ببني سويف

إكتشفت إدارة المتوطنه بمديرية الصحة والسكان ببني سويف تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحه والدكتور محمد عبد القادر مدير الإدارة، قواقع الليمنيا المسببة للفاشيولا التي تسبب إلتهاب الكبد الوبائي داخل مصرف بقرية بني صالح بمركز الفشن جنوب المحافظة .

وكان فريق من إدارة المتوطنة بصحة بني سويف قادة المهندس جمال ابراهيم مدير القواقع وبمشاركة المهندس على حلمى وعدد من الملاحظين الصحيين ، قام بفحص مصرف بقرية بنى صالح مركز الفشن يبلغ طوله 9800 متر وتبين وجود قواقع الليمنيا المسببة للفاشيولا المسببة للإلتهاب الكبدي داخل نبات ورد النيل بالمصرف .

وناشدت مديرية الصحة مديرية الري بسرعة رفع النبات وتطهير المصرف حفاظاً علي صحة المواطنين .