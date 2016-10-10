صفحة «ورلد ميوزك أورد» تهنئ «الكينج» بعيد ميلاده الثانى والستين

هنأت صفحة «ورلد ميوزك أورد» الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” الفنان المصرى الكبير محمد منير بمناسبة عيد ميلاده الثانى والستين.

ومن جانبه، هنأ الفنان الشاب محمد رشاد، الكينج محمد منير عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: “كل سنة وأنت طيب ودايما فى تألق ونجاح”.

وولد محمد منير أبا زيد جبريل متولى فى 10 أكتوبر 1954، فى قرية منشيه النوبة بأسوان، وتلقى منير تعليمه المبكر، وقضى فترة الصبا فى أسوان قبل أن يهاجر مع أسرته للعاصمة بعد غرق قرى النوبة تحت مياه بحيرة ناصر التى خلفها السد العالى، وكان ذلك فى أوائل السبعينيات.