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«محمد نور» يستعد لطرح الألبوم الجديد..نوفمبر المقبل

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«محمد نور» يستعد لطرح الألبوم الجديد..نوفمبر المقبل «محمد نور» يستعد لطرح الألبوم الجديد..نوفمبر المقبل

المطرب محمد نور

يستعد المطرب محمد نور، على الأنتهاء من الماسترألبوم الخاص به، كما انه أقترب من الأنتهاء من تسجيل أغانى الألبوم نهائيًا، مضيفًا أن الألبوم يضم 10 أغان ومن المقرر طرحه منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف، «نور» أن الألبوم يضم عددًا من الأغانى مثل “موحشتنيش إزاى” وهى كلمات أيمن عز وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و”خليك بعيد” وهى من كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيى وتوزيع محمد شفيق، و”اتأثرت بيك” وهى من كلمات هشام صادق وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و”عليا” وهى من كلمات جمال الخولى وألحان محمد نور وتوزيع زووم ،و “أنا يمكن” وهى من كلمات جمال الخولى وألحان محمد نور وتوزيع محمد شفيق، و”يخربيت سنينه” وهى من كلمات محمد مصطفى وألحان أحمد يوسف وتوزيع محمد شفيق.

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