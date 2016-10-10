رئيس البرلمان الأوروبي يؤيد استمرار العقوبات على موسكو

أكد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، اليوم الاثنين، على أهمية استمرار الحوار مع روسيا وعدم نبذها، لكنه أيد في الوقت نفسه إبقاء الضغط على موسكو بشأن أفعالها في شرق أوكرانيا وسوريا.

وقال شولتز في جلسة نقاش استضافتها صحيفة باساور نويه بريسه، إنه يتوقع استمرار عقوبات الاتحاد الأوروبي لأنها فرضت في الأساس كجزء من اتفاق سلام مينسك وإن شروط إلغائها لم تتحقق بعد، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وردًا على سؤال بشأن إمكانية فرض أوروبا عقوبات جديدة على موسكو بسبب دعمها العسكري لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك خلال الجلسة ذاتها، إن الرد الوحيد هو إطالة أمد العقوبات المفروضة بالفعل.