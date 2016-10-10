«ماي» : بريطانيا ستكون عضوًا فعالًا بالاتحاد الأوروبي حتى مرحلة الخروج

التقت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الاثنين، نظيرها الدنماركي لارس راسموسن، فيما تواجه دعوات متزايدة من النواب البريطانيين إلى إجراء تصويت بشأن استراتيجيتها الخاصة بالتفاوض حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي في كوبنهاغن إنها أجرت “مناقشة رائعة” مع راسموسن ووعدت بأن بريطانيا ستكون “عضوًا منخرطًا بالكامل وفعالًا بالاتحاد الأوروبي حتى الوصول إلى المرحلة التي نخرج فيها”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ومن المقرر أن تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية نظيرها الهولندي مارك روته اليوم، في إطار تكثيف جهدها الدبلوماسي لنشر وجهات نظرها حول كيفية سير المفاوضات بين بريطانيا والدول الأعضاء الآخرين الـ 27 بالاتحاد.

لكن عددًا متزايدًا من نواب المعارضة والبعض من نواب حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي يحثونها الآن على السماح بإجراء تصويت في البرلمان حول سياسة الحكومة في الخروج من الاتحاد.

وقال النائب إيد ميليباند وهو زعيم سابق بحزب العمال “للبلاد الحق في أن تعرف استراتيجية الخروج التي تتبناها الحكومة ولابد أن يجري البرلمان تصويتًا عليها”.

واستبعدت ماي اقتراح التصويت لكن مكتبها قال إنه سيسمح للبرلمان “بمناقشة وتدقيق” سياسة الخروج من التكتل.