أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«ماي» : بريطانيا ستكون عضوًا فعالًا بالاتحاد الأوروبي حتى مرحلة الخروج

Google+ Print
«ماي» : بريطانيا ستكون عضوًا فعالًا بالاتحاد الأوروبي حتى مرحلة الخروج «ماي» : بريطانيا ستكون عضوًا فعالًا بالاتحاد الأوروبي حتى مرحلة الخروج

تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا

التقت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الاثنين، نظيرها الدنماركي لارس راسموسن، فيما تواجه دعوات متزايدة من النواب البريطانيين إلى إجراء تصويت بشأن استراتيجيتها الخاصة بالتفاوض حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي في كوبنهاغن إنها أجرت “مناقشة رائعة” مع راسموسن ووعدت بأن بريطانيا ستكون “عضوًا منخرطًا بالكامل وفعالًا بالاتحاد الأوروبي حتى الوصول إلى المرحلة التي نخرج فيها”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ومن المقرر أن تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية نظيرها الهولندي مارك روته اليوم، في إطار تكثيف جهدها الدبلوماسي لنشر وجهات نظرها حول كيفية سير المفاوضات بين بريطانيا والدول الأعضاء الآخرين الـ 27 بالاتحاد.

لكن عددًا متزايدًا من نواب المعارضة والبعض من نواب حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي يحثونها الآن على السماح بإجراء تصويت في البرلمان حول سياسة في الخروج من الاتحاد.

وقال النائب إيد ميليباند وهو زعيم سابق بحزب العمال “للبلاد الحق في أن تعرف استراتيجية الخروج التي تتبناها الحكومة ولابد أن يجري البرلمان تصويتًا عليها”.

واستبعدت ماي اقتراح التصويت لكن مكتبها قال إنه سيسمح للبرلمان “بمناقشة وتدقيق” سياسة الخروج من التكتل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل