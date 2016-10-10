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وزير خارجية قبرص يصل القاهرة على رأس وفد لحضور “القمة الثلاثية”

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وزير خارجية قبرص يصل القاهرة على رأس وفد لحضور “القمة الثلاثية” وزير خارجية قبرص يصل القاهرة على رأس وفد لحضور “القمة الثلاثية”

إيوانيس كاسوليديس وزير الخارجية القبرصي

استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الإثنين، إيوانيس كاسوليديس، وزير الخارجية القبرصى، قادمًا على رأس وفد من “لارناكا”، فى زيارة لمصر تستغرق يومين يشارك خلالها فى فعاليات القمة الثلاثية، والتى تعقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس القبرصى ورئيس وزراء اليونان غد الثلاثاء.

ويشارك وزير خارجية قبرص فى فعاليات القمة المصرية القبرصية اليونانية، حيث سيزور الرئيس القبرصى “نيكوس أناستاسياديس” ورئيس وزراء اليونان” أليكسيس تسيبراس ” الساعات القادمة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى وعقد القمة الثلاثية بين الرؤساء الثلاثة، حيث تأتى هذه القمة فى إطار التعاون مع دول شرق البحر المتوسط وتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث وتنسيق المواقف بما يحقق مصالح شعوب الدول الثلاث، فضلاً عن تعزيز سبل التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك التطرق لبعض الموضوعات الاقتصادية التى تسعى الدول الثلاث لتنفيذها الفترة المقبلة.

 

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