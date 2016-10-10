«مكسيم خليل» يغادر «القاهرة» بعد انتهاء تصوير «ليلة»

غادر الفنان السورى مكسيم خليل القاهرة، أمس الأحد، بعد انتهائه من تصوير آخر مشاهده فى مسلسل “ليلة” الذى يشارك فى بطولته إلى جانب الفنانة رانيا يوسف، وذلك بعد الانتهاء من المشاهد المتبقية له بالكامل، ويستعد المخرج محمد بكير لبدء عمليات المونتاج والمكساج للحلقات الأخيرة.

مسلسل «ليلة» بطولة رانيا يوسف ومكسيم خليل وأمل رزق ومحمود البزاوى، وهيدى كرم وسهر الصايغ وحنان يوسف وأحمد سلامة، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين، تأليف هانى كمال، وإنتاج إبراهيم حمودة فى أولى تجاربه الإنتاجية، ومن إخراج محمد بكير، وتصل حلقاته إلى 45 حلقة.