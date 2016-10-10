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رسميًا.. غياب «راموس» عن ريال مدريد لمدة شهر

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رسميًا.. غياب «راموس» عن ريال مدريد لمدة شهر رسميًا.. غياب «راموس» عن ريال مدريد لمدة شهر

سيرجيو راموس

أصيب لاعب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، سرجيو راموس، بالتواء في الرباط الجانبي للركبة اليسرى، وذلك خلال لقاء “لاروخا” أمس أمام ألبانيا بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018 والذي انتهى بفوز الإسباني بهدفين نظيفين.

وكان راموس قد أصيب أثناء ارتقائه لإبعاد إحدى الكرات بالرأس داخل المنطقة، لتشير الفحوصات الأولية إلى إصابته في الركبة اليسرى بالتواء.

وبذلك سيفقد ريال مدريد مدافعه الدولي لشهر على الأقل، وقد تزيد فترة التعافي من الإصابة على حسب درجة الالتواء.

وينتظر أن يخضع راموس لفحوصات بالرنين المغناطيسي من قبل أطباء النادي الملكي اليوم بعد أن وصلت بعثة المنتخب إلى مدريد فجرًا.

وبذلك سيفقد راموس أربع مباريات في الليجا “بيتيس وبلباو وألافيس وليجانيس” ومباراتين في التشامبيونز ليج “أمام ليجيا وارسو ذهابا وعودة”، وسيكون جاهزًا في الأغلب للعودة إلى الملاعب أمام أتلتيكو يوم 20 نوفمبر.

أ ش أ

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