الأربعاء.. «فاروق الفيشاوى» ضيف برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»

يحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي ضيفًا على برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي يقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة سي بي سي، وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الثالثة عصرًا.

ويتحدث «الفيشاوي» خلال الحوار عن مشواره الفنى وعن أهم المحطات السينمائية فى حياته ، وكذلك أهم وأبرز التحديات التى واجتهه فى عمله، وكيف تغلب عليها.

ويتحدث الفنان الكبير، في الحلقة عن حياته الشخصية ودور المرأة في حياته، وما الأعمال الفنية التي قدمها خلال مشواره، والجديد الذي يستعد له الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.