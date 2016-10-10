محمد رمضان ينفي تعرضه للتوبيخ من جهة أمنية‎

نفى الفنان محمد رمضان، تعرضه للتوبيخ من أي جهة أمنية، سواء وجهًا لوجه أو تليفونيًا، مشيرًا إلى أنه قام قبل ذلك بتكذيب صحة ما نشر منسوبًا له عن تعرضه لاطلاق الرصاص.

ورد “رمضان” على ما تردد موخرًا، وكتب عبر صفحته بموقع فيس بوك “كلامي لكل الصحفيين الغير صادقين الظالمين فقط، لم تحدثنى أي جهة أمنية لتوبيخى كما كتبتم، ولم يستطيع أحد توبيخي وجهًا لوجه ولا تليفونيًا، ولا إجباري على ما أكتب”.

وأضاف “مصر بلد الأمن والأمان.. ده كلامى دائما، وكلام الله عزوجل من قبلى.. لم اصرح باطلاق الرصاص، ولم اختلق إشاعات، لأن لم ينقصني شهرة.. انتم من اختلقتم الإشاعة، وانا طمنت جمهورى ونفيتها”.